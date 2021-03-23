Haberler Yaşam Haberleri 50 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 50 Plaka Kodu Hangi İlin?

Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:34 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:34

50 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 50 Plaka Kodu Hangi İlin?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 50 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 50 plaka kodu nerenin, hangi ilin?