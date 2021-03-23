6 yaşındaki Ümmü Nigar yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Konya'nın merkez Meram İlçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokakta saat 16.45 sıralarında, yaşanan olayda iddiaya göre kullanılmayan bir evin bahçe duvarının çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'i yıkılan duvarın altından çıkardı. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Küçük kızın öldüğünü öğrenen anne Sümeyye baba Hidayet Yurduseven gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Sokakta oturan vatandaşlar ise duvarın oldukça eski olduğunu, zaman zaman sallandığını ve çıkan rüzgar nedeniyle yıkılmış olabileceğini söyledi.

Ümmü Nigar'ın yengesine evine çamaşır suyu almaya gittiği eve dönüş yolunda da duvarın çöktüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.