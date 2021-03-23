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Giriş Tarihi: 23.3.2021 23:38

23 Mart 2021 listesi! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Mart 2021 son depremler listesi! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Son dönemde ülkemizde görülen irili ufaklı sarsıntılar listesi ile ilgili araştırmaları arttırdı. Bu noktada , yaşanan depremleri anlık olarak sitelerinde yayınlıyor. En son deprem nerede oldu? İşte 23 Mart 2021

Ülkemizin fay hatları üzerinde yer alması ve sık sık depremlerin yaşanması nedeniyle son depremler listesi sorgulamaları yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi sitesi üzerinden her gün son depremler listesini yayınlıyor. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Mart 2021 son depremler listesi! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?
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