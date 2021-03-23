Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın fiyatı bugün 437 lira civarından işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 22 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları
Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.
23 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN
Alış: 2.882,00
Satış: 2.950,00