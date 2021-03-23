Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pazar akşamı Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar/TL paritesinde ciddi hareketlilik gözlemlendi. Bu hareketlilik Pazartesi sabahı Türkiye piyasalarına da yansırken, güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 437 TL, çeyrek fiyatı ise 707 TL’den işlem görüyor. Bu noktada binlerce kişi “23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna güncel yanıtı araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın fiyatı bugün 437 lira civarından işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 22 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 23 MART 2021

23 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.882,00

Satış: 2.950,00

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