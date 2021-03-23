Anne, DNA örneği verdi

Antalya'da, geçen 11 Mart'ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada kaybolan Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım öğrencisi Ramazan Özkan'ın (34) cesedi, 8 gün sonra 45 kilometre uzakta Kemer ilçesinin Kocaburun mevkiinin 500 metre açığında bulundu. Yakınlarının, ayakkabısından teşhis ettiği Özkan için, savcılık DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği veren anne Sebihan Özkan, "Ramazan'ım pırıl pırıl hayat dolu bir gençti. O intihar etmiş olamaz" dedi. Adli Tıp yetkilileri, DNA sonucunun bir ay sonra belli olacağını kaydetti.