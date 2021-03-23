Son dakika: ATM'den 10 milyonluk vurgun!

İstanbul'da bulunan bazı özel banka ATM'lerinden akıllara durgunluk veren bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bankaların ATM'lerine düzenek yerleştirerek kart kopyalandığı bazı ATM'lerin ise levye ile açılarak para alındığı belirlendi. Bir bankanın durumu tespit edip ihbarda bulunması üzerine İstanbul emniyeti şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Emniyet güçleri, söz konusu bankaların ATM'lerinde olay tarihlerine ait güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

ATM'LERİN PARA HAZNESİNİ LEVYEYLE AÇMIŞ



Bankaların ATM'lerine düzenek yerleştirip kart kopyalamak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ve yine bazı bankaların ATM'lerini levye ile açarak para çaldığı belirlenen şüpheli Kadir Tatarer yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyette verdiği ifadesinde farklı tarihler aralığında bazı bankaların ATM'lerine düzenek bazılarının para bölümünü levye ile açtığını itiraf etti.

10 MİLYONLUK VURGUN YAPTI



Tatarer, banka ATM'lerine yönelikk yapmış olduğu eylemler kapsamında toplamda 10 milyon lira para çaldığını kabul etti ve ilginç bir şekilde söz konusu bankaların zararını karşılayabileceğini ileri sürdü.

TUTUKLANDI



Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinde suçunu kabul eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.