Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' ile başladı! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk sahne performansıyla izleyicileri büyüledi

Ankara Sanat Tiyatrosu öncülüğünde düzenlenen ve Bandırma'da başlayan Kadın Oyunları Festivali'nin Ayvalık ayağı, 23 Mart günü Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde Sumru Yavrucuk'un Shirley oyunuyla perdelerini açtı.



Bir boş bir dolu şeklinde oturtulan izleyiciler, boş koltuklarda gördükleri şiddet sırasında hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarıyla oluşturulan farkındalık ile sahnede adeta devleşen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un performasını büyük beğeniyle seyretti.

Tüm biletlerin satılarak günler öncesinden tükendiği oyunu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'de eşi Canan Ergin ile kızı Nazan Ergin ile birlikte izledi.



Oyun sonunda sergilediği performansıyla izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan usta oyuncu Sumru Yavrucuk'a, Belediye Başkanı Mesut Ergin eşi Canan Ergin ile birlikte bir buket çiçek takdim etti.

USTA OYUNCU YAVRUCUK, AYVALIK'TA OLMAKTAN MEMNUN



Oyundan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan usta oyuncu Sumru Yavrucuk, "Her şeyden önce Ayvalık'ta yeni bir tiyatro sahnesi perdelerini açıyor. Aslında bir oyuncu olarak bunun heyecanını yaşıyorum. Böylesi bir dönemde bir tiyatro sahnesinin açılabilmesinin ne kadar büyük bir fedakârlık olduğunun da farkındayım. Benimle birlikte bu festivale katılan tüm oyuncular olarak bunun farkındayız. Bu festivalin çok doğru bir festival olduğunu düşünüyorum. Bütün kadınlar tek kişilik ya da iki kişilik oyunlarıyla festivale katılıyorlar. Yanılmıyorsam 7 ayrı tiyatro ekibini izleyecek Ayvalıklılar." dedi.

"TİYATRODA VİRGÜLÜ OYUNCU ATAR, NOKTAYI SEYİRCİ ALKIŞLARIYLA KOYAR"

Tiyatronun dijital ortamlarda yapıldığı zaman seyirciyi de oyuncuları da pek tatmin etmediğini savunan Sumru Yavrucuk, "Tiyatro nefes nefese, seyircinin desteğiyle yapılan, seyirci ile oyuncunun bütünleşmesidir. Sahnede yıldız bir tiyatro oyuncusu olsa dahi seyirci; nefesiyle, sesiyle, reaksiyonuyla orada vardır. Yani virgülü oyuncu atar, noktayı seyirci alkışlarıyla koyar. Bu durum benim için son derece özel bir durum olduğu için bende koşa koşa geldim festivale. Çünkü biz oyuncular seyircilerimizi çok özledik. Ben geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynamıştım. Ondan başka 3-4 kez de canlı oyun oynama şansım olabilmişti. Bu yüzden de bu festival benim için son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

"ENSEYİ KARARTMAYALIM"

Oyuncuların Koronavirüs pandemisi nedeniyle son derece zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yavrucuk, "Çok sınandığımız bir dönem. O yüzden de birlik ve beraberlik halinde olup, birbirimizi severek tüm güçlüklerle mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Enseyi karartmayalım." diye konuştu.