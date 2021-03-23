Bağlar Belediyesi'nden "fahiş fiyat" denetimi

AK Partili Diyarbakır Bağlar ilçe Belediyesi, vatandaşların şikâyeti üzerine zabıtalardan oluşan ekip oluşturarak Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli olarak temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı işyerlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Etiket fiyatı ile satış fiyatı birbiri ile uyuşmayan işyerlerine ilgili kanun maddeleri gereğince ceza yazılarak halka açık işletmelerde de maske, temizlik ve sosyal mesafe ile ilgili uyarılar yapıldı.

FAHİŞ FİYATLARA YAKIN TAKİP

Son zamanlarda yoğun şikâyetlere konu olan fahiş fiyatlarla ilgili özel çalışma Bağlar Belediyesi'nden geldi. Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan belediyenin zabıta ekipleri, temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Etiket fiyatı ile satış fiyatının farklı olduğu tespit edilen işyerlerine ilgili kanun maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. Fırın ve ünlü mamullerin satıldığı işletmelerde fiyatın yanı sıra gramaj ve kalite kontrolleri de yapıldı.

GENİŞ KAPSAMLI KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

"Vatandaşımızın hak ve hukukunu her şart ve koşulda uygulamak zorundayız" diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yerine getirilen denetimlerde kahvehane, çay bahçesi, dernek, lokal, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna, pazar yerleri, restoran, kafe, alış veriş merkezi, market gibi halka açık iş yerlerinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

RUHSATSIZ İŞ YERLERİ İÇİN RUHSAT ÇIKARMA KOLAYLIĞI

Belediyenin zabıta ve ruhsat müdürlüğü ekipleri, ayrıca 1700 işyerine yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirerek eksikleri olan esnaflara belediyenin her türlü kolaylığı sağladığını dile getirip işlem yapmaları için bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske denetimleri ise devam ediyor.