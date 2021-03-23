Bahçelievler'de kuyumcuya silahlı gasp girişimi! Kendisini vuran soyguncuları kovaladı!

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi İzzet Çalışlar Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 27 ve 60 yaşlarındaki iki soyguncu, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahla iş yeri sahibi Ali Topal'ı tehdit ederek tezgahta bulunan altınları kendilerine vermesini istedi.

Bunun üzerine soyguncular hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. İş yeri sahibinin gaspçılara direnmesiyle taraflar arasında arbede çıktı. Gaspçılar istediklerini alamayınca yanlarında getirdikleri silahla Ali Topal'ı bacağından vurarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Yaralı durumdaki Topal ise tek bacağı üzerinde seke seke kaçan şüphelileri kovalamaya çalıştı. Bu esnada olay yerinde bulunan Şuayip Sandıkçı isimli bir nalburcu da kaçan gaspçıları kovalamak isterken açılan ateş sonucunda kalçasından vurularak yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI



Silah seslerinin duyulmasının ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Silahla yaralanan Ali Topal ve Şuayip Sandıkçı'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

SEKE SEKE KOVALAMAYA ÇALIŞTI



Silahla yaralanan Ali Topal'ın komşu esnafı Mirza Ön yaşanan dehşet dolu anları anlattı. Ön "Ben iş yerindeydim. Silah seslerini duyunca hemen dışarı çıktım. Ali ağabey bacağından yaralanmış halde seke seke şüpheliler kovalamaya çalışıyordu. Hemen gittik koluna girdik. Bu esnada nalburcu bir ağabey de soyguncuları kovalamaya çalıştı. Bu sefer onu da vurdular. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Durumları kötü değil, ikisinin de hayati tehlikeleri yok. Kurşun Ali ağabeyin kemiğini sıyırmış o kadar" ifadelerini kullandı.