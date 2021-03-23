Başkan Beşikci esnafı dinledi

Yenişehir ilçesinde her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, bu kez Aliemiri caddesi ve hintli baba caddesinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Aliemiri caddesi ve hintli baba caddesinde üzerinde bulunan esnafa hayırlı işler dileyen Diyarbakır Yenişehir kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Esnafın iş yerlerinde özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyerek, elde edilen başarının hep birlikte korunacağını söyledi.

Yenişehir ilçesinde İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlar ve esnaflarla birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Beşikci, esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler bizler için çok önemlidir.Bu öneri ve talepler yaptığımız çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır.'' dedi.

Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye esnaflar ise kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.