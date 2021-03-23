Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Beşikci esnafı dinledi
Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:56

Başkan Beşikci esnafı dinledi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Başkan Beşikci esnafı dinledi

’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir ilçesinde  kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden faaliyetlerini sürdüren  esnafı ziyaret ederek, çay evlerinde bulunan vatandaşlarla hasbihalde etti.

Yenişehir ilçesinde her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, bu kez Aliemiri caddesi ve hintli baba caddesinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Aliemiri caddesi ve hintli baba caddesinde üzerinde bulunan esnafa hayırlı işler dileyen Diyarbakır Yenişehir kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Esnafın iş yerlerinde özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyerek, elde edilen başarının hep birlikte korunacağını söyledi.

Yenişehir ilçesinde İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlar ve esnaflarla birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Beşikci, esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler bizler için çok önemlidir.Bu öneri ve talepler yaptığımız çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır.'' dedi.

Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye esnaflar ise kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Beşikci esnafı dinledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA