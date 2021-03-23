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Giriş Tarihi: 23.3.2021 22:22

Başsavcı Yeniçeri'den Yavuz'a ziyaret

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başsavcı Yeniçeri'den Yavuz'a ziyaret

Başsavcısı Önder Yeniçeri, Dernek Başkanı 'a iadeyi ziyarette bulundu. Başkanı Mehmet Yavuz ile şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Başsavcı Önder Yeniçeri, "Şehit ailelerinin ve gazilerimizin başımızın üstünde yerleri var. Sizler için yapabileceğimiz bir şey olursa seve seve yapmaya hazırız" diyerek ziyaretleri ile şehit aileleri ve gazilerini mutlu etti.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da Cumhuriyet Başsavcısının ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Yavuz, "Sizler göreve başlar başlamaz hayırlı olsun ziyaretinde ilk biz şehit ailelerini kabul ettiniz. Sizlerin bu iadeyi ziyaretiniz bizleri onurlandırdı. Şahsım ve dernek üyelerim adına bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi, alaka ve destekten dolayı minnettarız" dedi. Ziyarette Başkan Yavuz Başsavcı Yeniçeri'ye ziyaret anısına plaket taktım etti.

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Başsavcı Yeniçeri'den Yavuz'a ziyaret
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