Başsavcı Yeniçeri'den Yavuz'a ziyaret

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da Cumhuriyet Başsavcısının ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Yavuz, "Sizler göreve başlar başlamaz hayırlı olsun ziyaretinde ilk biz şehit ailelerini kabul ettiniz. Sizlerin bu iadeyi ziyaretiniz bizleri onurlandırdı. Şahsım ve dernek üyelerim adına bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi, alaka ve destekten dolayı minnettarız" dedi. Ziyarette Başkan Yavuz Başsavcı Yeniçeri'ye ziyaret anısına plaket taktım etti.