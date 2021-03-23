BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünleri ile büyük indirim başladı!

BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim bugünden itibaren başladı. Kişisel bakım ürünlerinden, temizlik malzemelerine, pijama takımına varıncaya kadar çok çeşitli indirimler raflarda dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Salı indirimlerini kaçırmak istemeyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 23 Mart 2021 Salı gününden itibaren BİM marketlerinde elektronikten züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar yüzlerce ürünün satışı olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİM BAŞLADI! 23 MART 2021

BİM aktüel ürünler indirimleri ile 23 Mart Salı kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev eşyalarından, tekstil ürünlerine ve zücaciyeye varıncaya kadar pek çok ürün öne çıkıyor.