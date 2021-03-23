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Giriş Tarihi: 23.3.2021 08:23

23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ile büyük indirim başladı!

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünleri ile büyük indirim başladı!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı. Salı ve Cuma günlerinin efsane indirimlerini müşterilerine sunan markette bu hafta birçok çeşit üründe yüzlerce fırsat bulunuyor. Sadece indirim günlerini kovalayan vatandaşlar 23 Mart Salı sabahında kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Toka çeşitleri, pijama, makyaj malzemeleri ve kedi köpek mamaları göze çarpan indirimli ürünler arasında bulunuyor. İşte çeşit çeşit indirimlerle tam liste!

BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim bugünden itibaren başladı. Kişisel bakım ürünlerinden, temizlik malzemelerine, pijama takımına varıncaya kadar çok çeşitli indirimler raflarda dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Salı indirimlerini kaçırmak istemeyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 23 Mart 2021 Salı gününden itibaren BİM marketlerinde elektronikten züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar yüzlerce ürünün satışı olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİM BAŞLADI! 23 MART 2021

BİM aktüel ürünler indirimleri ile 23 Mart Salı kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev eşyalarından, tekstil ürünlerine ve zücaciyeye varıncaya kadar pek çok ürün öne çıkıyor.

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BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünleri ile büyük indirim başladı!
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