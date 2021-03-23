Bingöl'de bin 200 adet fidan toprakla buluştu

Bingöl Yeşilyurt Anadolu Lisesi Bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Kurum çalışanları ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, okul bahçesine 50 adet boylu çınar, 50 adet boylu karaçam ve 300 adet sedir fidanı dikildi.

Orman İşletme Müdürü Börü, törende yaptığı açıklamada, " Dünya ormancılık günü ve Orman haftası etkinlikleri kapsamında 50 adet boylu çınar, 50 adet boylu karaçam ve 300 adet sedir fidanı toprakla buluşturduk. İlimizde farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerde toplamda bin 200 adet fidanı toprakla buluşturduk. Etkinliklerin Ormancılık Günü ve Haftası süresince devam edecektir." dedi.