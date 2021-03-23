Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu haklı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra, 2019 sıralamasına göreyse 63 sıra birden gerileyerek 134'üncü oldu.Times Higer Education gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan en iyi 600 üniversiteyi belirledi. Sabancı 44, Koç 86, Çankaya 89, Bilkent 89, İTÜ 112, Haccettepe 134, Boğaziçi 136. sırada...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 136. SIRADA

Times Higher Education Gelişmekte Olan Ekonomiler üniversite başarı sıralaması yine aynı kurum tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralamaları çalışmasında kullanılan 13 performans göstergesi kullanılarak hazırlandı. Listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra 2019'a göreyse 63 sıra birden gerileyerek Türk üniversiteleri arasında yedinci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin 136. sırada yer aldığı listeye Türkiye'den toplam 43 üniversite girdi.



SABANCI ÜNİVERSİTESİ 44. SIRADA YER ALDI

Times Higer Education'ın hazırladığı listede, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden 44. sırada Sabancı Üniversitesi, 51. sırada Koç Üniversitesi, 86. sırada Çankaya Üniversitesi ve 89. sırada Bilkent Üniversitesi yer aldı. Devlet üniversitelerinden ise 112. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi ve 134. sırada Hacettepe Üniversitesi yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 136. sırada yer aldı.

MELİH BULU HAKLI ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da bu gerçeğe dikkat çekmiş ve ilk 100'de kendine yer bulamayan Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyanın ilk 100 üniversitesinin arasına sokacağının söylemişti. Prof. Dr. Bulu, hedefinin "4 yıl içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk 100'e giren ve orada kalabilen ilk Türk üniversitesi olmasıdır" demişti. Bulu, "Boğaziçi Ailesi olarak enerjimizi gereksiz sürtünmeye harcamadan ilk 100 hedefine odaklarsak ilk 100 olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda yazdığım makaleler var, bu konuya uzun süredir kafa yoruyorum" ifadelerini kullanmıştı.