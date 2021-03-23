Bu öyle bir aşk ki..

Bursalı iş insanı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bursa'da, iyilik meleği olarak tanınan Gökçen'in hayatı ise film gibiydi. Almanya'da üniversite yıllarında Bursalı Memduh Gökçen'e âşık oldu. Ve tüm hayatı değişti. İşte Almanya'da başlayıp Bursa'ya uzanan bir aşk hikâyesi... Gökçen, Alman Ursula Anna Noffz adıyla 1932'de Almanya'da doğdu. 2. Dünya Savaşı yıllarında ailesiyle birlikte çok yer değiştirmek zorunda kaldı.Diş hekimi ve tıp doktoru Ruth Schwendemann Noffz ve Karl Heinrich Noffz çiftinin biricik kızıydı. Yaşadığı savaş yıllarını "Rusların bizim bölgeye doğru geldiği ve acilen ayrılmamız gerektiği söylenmiş. Normal bir güne uyandığımızı sanıyorduk ama sadece iki saat sonrasında savaştan kaçıyorduk.Bu bir trajedidir" sözleriyle anlatıyordu. Memduh Gökçen ve ailesi ise 160 yıldır sanayiyle uğraşan, Bursa'nın en tanınmış ailelerindendi. Memduh Gökçen, mühendislik eğitimi için Almanya'ya gitmişti. Üniversitede Ursula ile karşılaştı ve aralarında yıldırım aşkı yaşandı. İki genç, aşklarını evlilikle taçlandırdı. Evlendikten sonra Ursula, Zehra Deniz adını aldı. Türk vatandaşı ve Müslüman oldu. Aşkını, "İlk görüşte aşk var. Bizzat yaşadım. Hâlâ yaşar, yaşatırım" diye anlatmıştı.Umre vazifesini de yerine getiren Deniz Gökçen, hayatının 65 yılını Bursa'da geçirdi. Şükufe, Celal ve Aylin adını verdikleri 3 çocukları oldu. Kayınvalidesini kendine örnek alarak, Türk âdet ve gelenekleriyle uyum içinde yaşadı. Bursa Soroptimist Kulübü üyesiydi. "Vatanım" dediği Türkiye'de acı, tatlı her anını ailesiyle geçirdi. Bir dönem ANAP milletvekilliği yapan yapan Memduh Gökçen eşinin ölümünü gazeteye verdiği ilanla duyurdu: "Sevgili hayat arkadaşım, 65 sene bir yastıkta kocadığım eşim, 20 Mart 2021'de oğlunun yanında uyurken Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahisi ile Rahmeti Rahman'a kavuştu."ZEHRA Deniz Gökçen için dün Bursa Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Memduh Gökçen 65 yıllık hayat arkadaşının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenin ardından Gökçen, Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlu Mehmet Celal Gökçen, "Annemin memleketi Türkiye'ydi" dedi.YABANCI gelinin, ailesinin sahip olduğu Line TV'de verdiği röportajdan film gibi hikâyesinden geride kalanlar:Manolya Ağacı'nın köklerine (Gökçen ailesinin özgeçmiş kitabı) ben de dâhil oldum. Hayatım bir filme konu olabilir. Çünkü oldukça renkli ve farklı. Bu hayatı yaşarken Memduh'u sevmekten hiç vazgeçmedim. Gökçen Ailesi bambaşka insanlardı. Bilhassa kayınvalidem adeta bir melek gibiydi. Evlendiğimde gördüm ilk Bursa'yı. Vapurla İstanbul'a geldim. Sonra da Mudanya'ya. Memduh, vapur yaklaşırken dedi ki, "Bak burası İstanbul, bunlar da akrabalarımız..."Kalbimle Müslümanlığı seçtim. Kayınvalidemin her şeyini örnek aldığım gibi bunu da aldım. Önce kendim için, sonra da iyi evlatlar yetiştirmek için Müslüman oldum ben. Umreye gittim mesela. O maneviyat, o haz ve o duygular kesinlikle hayatımın en önemli anlarından biriydi.