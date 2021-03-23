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Giriş Tarihi: 23.3.2021 15:57

Bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 !

Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Anneler Günü tarihi!

En değerli varlıklarımızdan olan annelerimiz için kutlanan anlamlı ve özel olarak kabul edilen tarihi merak edilmeye başlandı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl kutlanan bu anlam yüklü günün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyenler sorusuna yanıt arıyor. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Her sene tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Kıymetli annelerimizi sevindirebilmek için bir fırsat olarak kabul edilen bu özel ve anlamlı günde de onlar için hazırlıklar yapılacak. Hikayesi Antik Yunanlara dayanan Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2021 Anneler Günü tarihi!

BU YIL ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Anneler Günü tarihi!
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