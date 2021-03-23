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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:43

’da faciadan dönüldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da faciadan dönüldü

’da seyir halinde olan bir tırın dorsesi, karayolundaki yön tabelalarına çarptı. Savrulan tabelalar seyir halindeki bir başka otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bursa'da seyir halinde olan bir tırın dorsesi, karayolundaki yön tabelalarına çarptı. Savrulan tabelalar seyir halindeki bir başka otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bursa Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Yalova istikametinde seyir halinde olan bir tırın dorsesi. kavşaktaki yön tabelalarına çarptı. Yerinden sökülen yüzlerce kilo ağırlığındaki tabelalar aynı yönde seyreden bir başka otomobilin üzerine devrildi. Faciadan dönülen kazada, şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yola devrilen levhalar sebebi ile Bursa, Yalova kara yolunda trafik durdu. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken karayolları ekipleri yola savrulan tabelaları temizledi. Yol, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Bursa’da faciadan dönüldü
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