Çekiçle öldürüp ‘kokmasın’ diye 7 kat sardı

İstanbul Tuzla'da geçen hafta bulunan kimliği belirsiz kişiye ait cesetle ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. İstasyon mahallesindeki evde yaşayan Rafet Nazlı'nın bir arkadaşı, 10 gün önce bıraktığı eşyalarını almaya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı. İçeriden gelen yoğun koku üzerine polise haber verildi. Emniyet güçleri, kanepenin üzerinde ulaştığı çuvalı açınca kan donduran gerçek ortaya çıktı. Çöp poşeti, alüminyum folyo, kilim, çuval gibi 7 kat malzemeye sarılan cesedin Nazlı'ya ait olduğu belirlendi. Baş kısmında 4 adet çekiç izine rastlanan Nazlı'nın 7 gün önce öldürüldüğü saptandı. Polis, güvenlik kameralarından ulaştığı Nazlı'nın bir dönem ev arkadaşı olan Kazım Y.'yi bir binanın çatı katında yakaladı. Cinayeti itiraf eden Kazım Y., "Beni çok borç batağına sürükledi. Uyuşturucuya alıştırdı. Olay günü bu meseleden dolayı aramızda tartışma çıktı. Başına vurdum. Sonra kokmasın diye 7 kat sardık" dediği ileri sürüldü. Yakalanan diğer şüpheli Mustafa K. ise "Öldürdükten sonra beni aradı. Beraber sardık" dedi. İki şüpheli tutuklandı.