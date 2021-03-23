Cezaevinden çıkıp eşini katletti

Antalya Alanya'da, cezaevinden izinli çıkan Behzat Doğan, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı tabaca ile öldürdü. Alanya'da yaşayan Rabia Doğan (34) aralarındaki geçimsizlik nedeniyle, işlediği bir suç nedeniyle 4 yıldır cezaevinde olan eşi Behzat Doğan'a (52) boşanma davası açtı. Bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan Behzat Doğan, eşi Rabia Doğan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunu gururuna yediremeyen Behzat Doğan, önceki akşam sevgilisi olduğu iddia edilen H.B. ile birlikte motosikletle giden eşini takibe aldı. Oba mahallesindeki Eski Gazipaşa Caddesi üzerine geldiklerinde tabancasını çıkaran Behzat Doğan, seyir halindeki motosikletteki eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı. Rabia Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, H.B.'nin tedavisi ise sürüyor. Polis, olay sonrası kaçan Behzat Doğan'ı arıyor. Genç kadının çevresine, "Bu adam beni öldürecek" dediği öğrenildi.