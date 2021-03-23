CHP’li başkan parkta içkili mekâna izin verdi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Belediye Başkanlığı döneminde Özel İdare'den talep ettiği Pelitözü Gölpark, Bilecik Belediyesi'ne piknik ve mesire alanı olarak tahsis edilmiş ve söz konusu alan, Bilecikliler'in nefes aldığı en uğrak yerlerden biri olmuştu. CHP'li Semih Şahin, Başkanlık görevine gelir gelmez şartnamelerde açıkça belirtilmesine rağmen yasak olduğu halde park içinde kaçak binaya göz yumması, piknik ve mesire alanı olarak belirtilmesine rağmen park içinde içkili mekan açılmasına izin vermesi nedeniyle İl Özel İdaresi ile karşı karşıya gelmişti. Partaki kaçak yapıların tespitinin ardından harekete geçen özel idare yetkilileri, söz konusu yapıların yıkılması için belediyeye yazı göndererek 10 gün süre vermişti. Bunun üzerine hemen algı operasyonuna başlayan CHP'li Şahin, "Biz yapıyoruz onlar yıkıyor. Halka hizmet etmemize izin verilmiyor" diyerek kaçak yapının yıkılmayacağını söyledi. Belediyelerin en büyük kamburu haline gelen ve bu konuda büyük mücadelelerin verildiği kaçak yapı konusunda akıl almaz bir tutum sergileyen Şahin, kaçak yapının yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini ve Pelitözü Gölpark'taki tek söz sahibinin kendisi olduğunu söyledi.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilecik Valiliği bir açıklama yaparak, verilen sürenin dolmasına rağmen inşaata devam edildiğini, söz konusu yapının yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti. Halkın kullanımı için belediyeye tahsis edilen parkta Şahin tarafından kural tanımayan uygulamalara imza atılmasının ardından İl Özel İdaresi konuyu mahkemeye taşıyarak parkın belediyeye yapılan tahsisinin iptali için dava açtı. Şartnamelere göre hareket etmemekte direnen Şahin, mahkemeye verilince çark etti. Bilecik Belediyesi'nin mahkeme sonucunu beklemeden, ayak diremekten vazgeçerek devir işlemini onayladığı öğrenildi.