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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Dedelerle torunların anlaşamadığı köy

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Dedelerle torunların anlaşamadığı köy
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı, yaklaşık 80 hanede 200 kişinin yaşadığı kırsal Güvem köyü, Kafkasya'dan göç eden Çerkez aileler tarafından 1850'li yıllarda kuruldu. Yaşlıların Çerkezce konuştuğu köyde 15 yaşından küçükler, Çerkez dilini bilmedikleri için dedeleriyle anlaşamıyor. Aile büyüklerini sık sık ziyarete gelen torunlar, kültürlerini yaşatmaya çalışan köyde kendi dillerini torunlarına aktarmaya çalışmakta zorlanıyor. Köy sakinlerinden Coşkun Uysal, "Köyde yaşayanların hepsi Çerkez kökenli. 15 yaşın altında olanlar söylenenleri kısmen anlayabiliyor ancak konuşamıyor. Dışarıdan gelenler ise konuştuğumuz Çerkezce'yi hiç anlamıyor. Yeni yetişenler dilimizi konuşamıyor" dedi.
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Dedelerle torunların anlaşamadığı köy
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