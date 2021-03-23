‘Dijital oyunlar, ödül ya da ceza olmamalı’

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Aileler, çocuk ödev yapmadığında, yaramazlık yaptığında ya da yemek yemediğinde asla onu dijital oyunlarla korkutmamalı. Yani 'Ödevini yapmazsan tablet yok' ifadesi yanlış. Oyun, çocuğa bir ödül ya da ceza olarak sunulmamalı" dedi. Eraslan, "Aileler, mutlaka çocuklarının internet bağlantılarını takip etmeli. Özellikle 'kriminal zaman dilimi' olarak adlandırılan ve 02.00 ila 05.00 saatleri arasını kapsayan sürede online suç bağlantılarının gerçekleştiğini bilmeli" ifadelerini kullandı. AA