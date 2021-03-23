Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri sürücü Sefa Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde sıkışan Ali Çayan, Yahya C., Coşkun E. Ve Murat Y. itfaiye ekiplerini tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.