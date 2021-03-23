Doç. Dr. Aziz Öğütlü: Ölümle yarışıp insanlara dokunuyorlar

22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Haftası nedeniyle Serdivan ve Pamukova 112 acil servis hizmetleri istasyonlarını ziyaret eden Doç. Dr. Öğütlü, acil servis hizmetleri alanında görev yapan personelin yaşamla ölüm arasında yardıma ihtiyaç duyan insanların hayatına dokunduğunu anımsattı. Öğütlü, Her türlü koşulda hastalara ulaşmak için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının bu anlamlı haftasını kutladıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Öğütlü, "112 personelimiz görevlerine duydukları bağlık, inanç ve azimle görev sırasında yaşadıkları zorlukların üstesinden geliyor.112 Acil Sağlık Hizmetinin vazgeçilmezi acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimiz nezdinde tüm görevli personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 112 personeli ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Öğütlü ve ekibine teşekkür etti.

Doç. Dr. Öğütlü'nün 112 ziyaretlerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Erkan Yamaç, İl Ambulans Hizmetleri Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner eşlik etti.