Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle down sendromlu bireyleri ve ailelerini Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda ağırladı. Down sendromlu bireylerin söz aldığı buluşmada down sendromunun bir hastalık değil genetik bir fazlalık olduğuna dikkat çekildi. Topluma +1 fark katan özel bireylerle bir araya gelmekten ve onlarla sohbet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha etkin rol almaları yapılan çalışmalarla onların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Tüm vatandaşların Down sendromu konusunda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yüce, "Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise ortalama 70 bin kişinin Down sendromlu olduğu tahmin ediliyor. Her birimizin fizyolojik ya da karakteristik çok çeşitli özellikleri var. Bizler farklılıklarımızla bir bütünüz. Bu bütünlük toplumumuzun her kesimini temsil ediyor. Böylesine farklılıklarıyla güzel bir toplumun en özel kesimini ise Down sendromlu bireyler oluşturuyor" dedi.

Başkan Yüce, "Onlar bizim +1 farklarımız. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha etkin rol almaları ve entegre olmaları adına yapılan tüm çalışmaların destekçisi olacak, Büyükşehir Belediyesi olarak kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Kalplerinizdeki sevgi, yüzünüzdeki tebessüm, gözlerinizdeki heyecan ile dünyamıza kattığınız +1 değerin farkındayız. Sizlerin gülen yüzünü görmek ve ailelerinizin yaşadığı mutluluğa şahit olmak ise çalışmalarımızdaki azmimizi arttırıyor. Buluşmamız münasebetiyle tüm Down sendromlu bireylere ve ailelerine selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.