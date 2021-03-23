Durdurulan tır şoförü uyuşturucu bağımlısı çıktı

Bursa'da seyir halinde olan ve tehlikeli bir şekilde ilerleyen tır, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Bursa Ankara yolunda seyir halinde olan bir tırın karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergilediğine dair ihbar alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri plakası belirlenen U.M.I'nın kullandığı tır yol üzerinde durduruldu. Şoförün hareketlerinden şüphelenen Jandarma, Savcılıkla irtibata geçerek arama izni aldı. Tırda ve şoförün üzerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ile bu maddenin içiminde kullanılan cam bir tüp bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli tır şoförü U.M.I, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca göz altına alındı.