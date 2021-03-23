Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! İstanbul’un rengi değişti mi, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller, normalleşme adımlarıyla beraber Mart ayında erişime açılmıştı. Bu noktada vaka sayılarında son günlerde yaşanan rekor artışla beraber haritadaki renklerin son durumu da vatandaşların gündemine geldi. "Türkiye risk haritasına göre; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi değişti mi?" soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. Özellikle İstanbul'un risk haritasındaki rengi bu noktada binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ, RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

İl il renk kodları ile oluşturulan haritada; Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renkle temsil edildi. Türkiye korona risk haritasının aynı zamanda iki haftada bir vaka sayılarına göre; güncelleneceği bildirilmişti.