Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! İstanbul’un rengi değişti mi, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller, normalleşme adımlarıyla beraber Mart ayında erişime açılmıştı. Bu noktada vaka sayılarında son günlerde yaşanan rekor artışla beraber haritadaki renklerin son durumu da vatandaşların gündemine geldi. "Türkiye risk haritasına göre; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi değişti mi?" soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. Özellikle İstanbul'un risk haritasındaki rengi bu noktada binlerce kişi tarafından merak ediliyor.
DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ, RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?
İl il renk kodları ile oluşturulan haritada; Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renkle temsil edildi. Türkiye korona risk haritasının aynı zamanda iki haftada bir vaka sayılarına göre; güncelleneceği bildirilmişti.
Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklandı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI!
Kabine toplantının sona ermesinin ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Peki güncel koronavirüs haritası bize neyi gösteriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
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