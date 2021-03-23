Düzce’de 82 aileye 365 gün sıcak yemek gidiyor

Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında 365 gün sıcak yemek imkânı sağlıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın 365 günü sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumda olan ailelerin kapılarına kadar sıcak yemekleri götürüyor. İhtiyaç sahibi olup yemek yapabilecek durumu olan vatandaşlara ise gıda kolisi teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısına haftanın 7 günü iki öğün ve 3 çeşit olmak üzere yemek getiriliyor. Besleyici özelliği bol olan gıdalardan hazırlanan yemekler ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amaçlanıyor.

SOSYAL İNCELEME RAPORU HAZIRLANIYOR

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sosyal çalışmacılar tarafından incelenerek "sosyal inceleme raporu" hazırlanıyor. Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara, durumlarına göre sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı yapılıyor.

YEMEKLER HİJYENİK ORTAMDA HAZIRLANIYOR

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, yemeklerin hazırlanma ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma aşamasında hijyen kurallarına titizlik ile uyulduğuna dikkat çekerek; "Kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yemeklerin hazırlanma aşamalarında maske, bone ve eldiven kullanan personel tarafından titizlikle yıkanan, doğranan malzemeler dev kazanlarda tamamen hijyenik ortamlarda pişiriliyor. Yine aynı özenle tek kullanımlık kaplara konulan yemekler personelimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Düzce Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.