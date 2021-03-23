Edirne Kırmızısı, Trakya Kampüs’e kapak oldu

Uluslararası literatürde "Rouge d'Andrinople" olarak anılan "Edirne Kırmızısı", Trakya Üniversitesi tarafından her ay yayımlanan "Trakya Kampüs" gazetesinin 12. Sayısında hem kapağında hem de özel dosya haberi olarak içeriğinde yer aldı.

Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra üniversite bünyesinde hayata geçirilen projelerin geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayına hazırlanan "Trakya Kampüs" gazetesinin 12. sayısı yayımlandı. 2021 yılından itibaren geri dönüşümlü kâğıda basılarak "Yeşil Trakya" hareketine destek olan "Trakya Kampüs" gazetesinin Mart sayısında, uluslararası literatürde "Rouge d'Andrinople" ismiyle anılan "Edirne Kırmızısı" konusuna özel yer verildi.

Trakya Üniversitesi'nin ellerinde yeniden değer kazanan ve kent kimliğine kazandırılan Edirne Kırmızısına ilişkin hayata geçirilen projelerin tüm detaylarıyla kaleme alındığı dosya haberin yanı sıra Trakya Üniversitesi'nden, Edirne'den, bölgeden ve Balkanlar'dan çok sayıda haberin yer aldığı "Trakya Kampüs" gazetesinin son sayısına https://trakyakampus.trakya.edu.tr bağlantısından ulaşılabiliyor.