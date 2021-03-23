Emekli çifti bilezikleri için öldürmüşler

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca durum jandarmaya bildirildi. Eve gelen ekipler kapıyı açtıklarında emekli çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı dökerken, çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayı aydınlatmak için jandarma ekipleri harekete geçti. Bu sırada evde yapılan arama da çifte ait 7 bileziğin çalındığı belirlendi. Bölgede tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ü., O.Ü., AA, ve E.K. olduğu tespit etti. Yapılan şok baskınlarla 4 şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Zanlıların evde bulundukları sırada emekli çiftin o an eve geldikleri ve cinayeti işledikleri belirlendi.