En düşük maaşa yüzde 47 zam yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iştiraki Personel A.Ş. bünyesinde çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 'Hizmet İçin Yeniden Sözleştik' sloganıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, belediyeciliğin şerefli ve keyifli bir iş olduğunu söyledi. DBB ve Diski Genel Müdürlüğünün, bu şehirde yaşayan 1 milyon 852 bin hizmet eden, üreten ve mutluluğu için çalışan kurumlar olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İşte siz de o kurumun en değerli varlıklarısınız. Bizim çalışma arkadaşlarımsınız. Biz size öyle bakıyoruz, öyle görüyoruz. Taşeron işçisi kadroya alındı. Devletimiz yüzbinlerce insanın problemini çözecek bir çözüm üretti. Bu çözüm bizim istediğimiz olmamış olabilir ama bugün bizim nezdimizde şirket elemanlarının belediyede çalışan kadrolu işçiden hiçbir farkı yoktur. Ücret bakımından bu sözleşme ile büyük oranda aradaki fark kapatılmıştır."

"EN DÜŞÜK ÜCRETİ YÜZDE 47 ORANINDA ARTIRDIK"

Sendikanın işçi haklarını, işveren temsilcisinin kurum haklarını korumak için mücadele verdiğini ve her iki taraf içinde bir orta yol bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, toplu iş sözleşmesiyle işçilerin sosyal haklarında önemli düzeltmeler yaptıklarını anlattı.

Karaloğlu, şunları dile getirdi: "En düşük ücreti % 47 oranında artırdık. Değerli arkadaşlar ve yevmiyelere enflasyon artı 1 puan vererek 15.60 zam yaparak kümülatif olarak en düşük zam alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helali hoş olsun arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Keşke imkânımız daha çok olsaydı işçi kardeşlerimize çalışma arkadaşlarımıza daha çok verebilseydik. Ama dediğim gibi pazarlıktır her iki tarafında hem kurumu ayakta tutacak hem çalışanlarımızı iş arkadaşlarımızı memnun edecek orta yolu toplu iş sözleşmesi masası nihayetinde ortaya koyar. O toplu iş sözleşmesi masasından da grev aşamasına gelmeden anlaşarak karşılıklı rıza ile anlaşarak kalkmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Bunun için tekrar hem işçi sendikamıza hem işveren sendikamıza hem bizlerin adına emek veren Büyükşehirden DİSKİ'den çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz, öncelikle sizlere, sizlerin ailelerine, şehrimize, kurumlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan ise ortak paydalarının insana, Diyarbakır'a ve halka hizmet olduğunu belirtti. Çalışkan, "Bu güzel tablo için herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimize, emeği geçen belediyenin çok değerli genel sekreterine, başkan yardımcılarından bürokratlarına ve Yerel-Sen'in temsilcilerine ve Genel İş Sendikamızın bütün yönetim kademelerindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diyarbakır halkına hayırlı olsun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.