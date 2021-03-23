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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
OSMANİYE'DE tartıştığı kocası tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Yeniköy'deki kayınpederinin evinde kalan Serpil F. ile bir süredir ayrı oldukları iddia edilen ve konuşmak için bir araya gelen eşi C.B.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre, C.B.F. bıçakla Serpil F.'yi ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Serpil F., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. C.B.F. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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