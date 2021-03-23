Gara’daki sözde tabur komutanına savcı ağır müebbet istedi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akçabudak Köyü Kasan mezrasında 9 ay önce terörist İbrahim Aslan'ın öldürüldüğü SİHA destekli operasyonda silah ve teçhizatını bir dere yatağına gizledikten sonra teslim olan 1 milyonluk Turuncu kategoride aranan terörist Tarık Kar hakkında, Diyarbakır Başsavcılığınca ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası istendi.

15 yıldan beri dağ kadrosundaki teröristle aynı grupta yer alan ve farklı tarihlerde teslim teröristler Ercan Tüci, Ahmet Kaya, Barış Yıldız, İhsan Köçeroğlu, Mahfuz Taş, Semra Tuncer ve Fatime Kapka teröristi fotoğrafından teşhis ederek şu bilgileri verdi:

"Silah ve mühimmatları yer altına gömerdi, Diyarbakır bölgesinin cephane sorumlusuydu. Farklı bölgelerde silah ve mühimmat ihtiyacı olduğunda gönderirdi. PKK'nın istihbarat yapılanması olan NLP sorumlusudur. Köylerde sivil kıyafetlerle rahat hareket eder. Yakalanmaktan çekinmez. Tedirgin hareket etmez. Kalaşnikof tüfek taşır. Kuzey Irak Haftanin ve Metina Kamplarında Türkiye'ye geçecek grupların içerisinde gördüm. Birlikte Bitlis kırsalındaki Şeyh Cuma bölgesine geldik. İstihbarat biriminin yanı sıra örgütün şehir merkezlerindeki eylemlerini organize eden YPS'nin de sorumluluğunu yapmaktadır. Kuzey Irak'taki Gara Dağında da sözde Tabur Komutanı olarak uzun yıllar faaliyet yürüttü."

KENDİ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE "TANIMIYORUM" DEDİ

İddianamede teröristi sağ yakalayan Jandarma görevlilerinin de tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi. Teröristin yakalandığı köyün yakınına helikopterle indiklerini belirten askerler, "Teröristler İHA ile takip ediliyordu. Köyden uzaklaşınca 15 kez teslim ol çağrısı yaptık. Karşılık alamayınca uygulama atışı yaptık. Bu sırada saklandığı yerden çıkan Tarık bize yaklaşıp teslim oldu. Silah ve mühimmatını sorduğumuzda yerini söylemedi. Üzerinde sivil kıyafetler olduğu için kendini önce sivil vatandaş gibi tanıttı. Elimizde dağda çekilmiş fotoğrafları olduğu için hemen tanıdık. Hatta bu fotoğrafları kendisine gösterdiğimizde, 'Tanımıyorum' diye cevap verdi. Biz de akan derenin kenarını arayınca silah ve mühimmatını bulduk. Sonra İbrahim Aslan'a teslim ol çağrımızı yaptık, ısrarla ateş açınca öldürüldü" dediler.

İddianamede, teröristin 15 yıldan beri dağ kadrosunda bölge sorumlusu düzeyinde faaliyet yürüttüğü, yanında teröristin öldürülmesi üzerine kendisinin de öldürüleceğini anlayarak saklandığı delikten çıkarak teslim olduğu, ancak sıcak çatışma ortamında sakladığı silahıyla sağ ele geçtiği için ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapisle cezalandırılması istendi.