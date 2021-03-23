Gece çamur, gündüz dolu yağışı korkuttu

İSTANBUL'DA ve çevre illerde önceki gece etkili olan çamur yağışı sonrası otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarını kirlenmiş halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzmanlar "Çöl tozları içerisinde pek çok bakteri ve kirletici madde barındırıyor" dedi. İstanbul'da dün de saat 16.00'dan sonra hava aniden karardı. Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağışları özellikle araçları için tedbirsiz yakalanan vatandaşları korkuttu. Kentte akşam saatlerinden itibaren de sağanak etkili oldu.