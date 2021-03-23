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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Gece çamur, gündüz dolu yağışı korkuttu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gece çamur, gündüz dolu yağışı korkuttu
İSTANBUL'DA ve çevre illerde önceki gece etkili olan çamur yağışı sonrası otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarını kirlenmiş halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzmanlar "Çöl tozları içerisinde pek çok bakteri ve kirletici madde barındırıyor" dedi. İstanbul'da dün de saat 16.00'dan sonra hava aniden karardı. Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağışları özellikle araçları için tedbirsiz yakalanan vatandaşları korkuttu. Kentte akşam saatlerinden itibaren de sağanak etkili oldu.
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Gece çamur, gündüz dolu yağışı korkuttu
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