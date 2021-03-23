“Geleneksel Osmanlı el Sanatları Merkezi ile kültür ve turizm altyapımız zenginleşecektir”

Vali Mustafa Masatlı; Anadolu şehirleri içinde ayrı bir yeri olan ve Osmanlı eserleri ile donanmış bir şehirde geçmişten bugüne Türk İslam El Sanatlarının bu merkezde buluşturacaklarını söyledi.

Vali Masatlı; Kılıçaslan Okulu olarak bilinen tarihi binanın Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi kapsamında, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, harika bir mimari görünümü olan binanın tekrardan ayağa kalkıp eski ihtişamına kavuşacağını söyledi.

Masatlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Tarih boyunca 14 medeniyete ev sahipliği yapmış, özelliklede Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Amasya'mız, bünyesinde sayısız tarihi ve kültürel miras barındırmaktadır. Bu süreçte Amasya pek çok sanatçıya ve bilim adamına da ev sahipliği yapmıştır. Yapımına 1914'de başlanan ve 1925 yılında 'Kız Mektebi' olarak hizmet vermeye başlayan ve son dönemlerinde 'Kılıçaslan İlkokulu' olarak bilinen bu tarihi yapı, bir müddet Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, bir müddet Valilik Binası, son olarak da Halk Eğitim Merkezi olarak Amasya'mıza hizmet etmiştir. Bu yapının mülkiyeti İl Özel İdaremize aittir. Amasya'nın geleneksel el sanatları anlamında bir eksiliği söz konusuydu. Bizde bu eksikliği gidermek ve unutulmaya yüz tutmuş sanatları tekrar canlandırmak adına burayı Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürmek için proje çalışmalarını hazırladık. Restorasyonu yapıldıktan sonra bu merkez bünyesinde Çini, Hat, Teship, Ebru, Ahşap Oyma, Gümüş İşleme ve Vitray gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının icra edileceği atölyeler olacaktır. 16 atölyede 100 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen merkezimiz, bu yönüyle özellikle kadınlarımızın istihdamına önemli ölçülerde katkı sağlayacaktır.

Bu merkez aynı zamanda geleneksel ürünlerin sergilendiği ve satışının da yapıldığı bir yer olacaktır. Konumu itibariyle Amasya'ya gelen turistlerin tur başlangıç noktası olması sebebiyle, herkesin gezip görmek isteyeceği bu merkez sayesinde turizm gelirlerimiz de artacaktır. Restorasyonu bittiğinde umuyorum ki, bu merkez Amasya'nın tarihine, kültürüne ayrı bir değer katacaktır."

Vali Mustafa Masatlı daha sonra basın mensuplarıyla birlikte yapının bölümlerini gezerek, restorasyonu yapan müteahhit firma yetkililerinden çalışmalara dair bilgiler aldı. Vali Masatlı'ya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık ile İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Akbaş'da eşlik etti.