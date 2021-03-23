Haliliye Belediyesi ile kadınlar meslek sahibi oluyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Kadın destek ve aile yaşam merkezleri ile millet evlerinde açılan kurslar, kadınların meslek öğrendikleri adresler haline geliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan Ahmet Yesevi Milletevinde kadınlara yönelik kuaför ve el sanatları kursları açıldı. Kadınlar, kurslarda meslek öğrenirken, millet evinde açılan Kuran-i Kerim kursunda da, Kuran öğrenme fırsatı buluyorlar.

AKILLARI EVDE KALMIYOR

Kurslara katılan kadınlar, Ahmet Yesevi Milletevi içerisinde açılan kreş sayesinde akılları evde kalmıyor. Kadınlar kurslarda meslek öğrenirken, çocuklar ise eğitmen eşliğinde kreşte eğlenceli ve eğitici zaman geçiriyor. Açılan bu kurslar sayesinde burada meslek sahibi olduklarını belirten kursiyerler, "Bizlere böylesi bir imkân sağladığı için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz" dediler. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurslara kayıtların devam ettiği ve 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.