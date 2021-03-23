HES kodu riskli çıkan iki sürücü karantina yurduna yerleştirildi

Kırıkkale-Ankara karoyolundaki polis ve jandarma kontrol noktasında durdurularak yapılan HES sorgulamasında koronavirüs risklisi olduğu belirlenen iki sürücü, yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna yerleştirildi.

Eskişehir'den Hızlı Trenle Ankara'ya, Ankara'dan da özel aracıyla Kırıkkale'ye gelerek duruşmaya girdiği ve avukat olduğu öğrenilen B.N.K., özel aracıyla Ankara'ya dönüşü esnasında kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan HES kontrolünde B.N.K'nin koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı.

Olay yerine Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri sevk edildi.

Öte yandan eşi ile birlikte su doldurmaya giden sürücü N.Y. de aynı kontrol noktasında durdurularak HES kodu sorgulamasında riskli olduğu anlaşıldı.

Her iki sürücüye 4 bin 50'şar lira koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Riskli sürücüler, yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna götürüldü.