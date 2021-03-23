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Giriş Tarihi: 23.3.2021 17:05

HES kodu riskli çıkan iki sürücü karantina yurduna yerleştirildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
HES kodu riskli çıkan iki sürücü karantina yurduna yerleştirildi

’de polis ve jandarmanın kontrol noktasında riskli olduğu anlaşılan 2 sürücü karantina yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale-Ankara karoyolundaki polis ve jandarma kontrol noktasında durdurularak yapılan HES sorgulamasında koronavirüs risklisi olduğu belirlenen iki sürücü, yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna yerleştirildi.

Eskişehir'den Hızlı Trenle Ankara'ya, Ankara'dan da özel aracıyla Kırıkkale'ye gelerek duruşmaya girdiği ve avukat olduğu öğrenilen B.N.K., özel aracıyla Ankara'ya dönüşü esnasında kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan HES kontrolünde B.N.K'nin koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı.

Olay yerine Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri sevk edildi.

Öte yandan eşi ile birlikte su doldurmaya giden sürücü N.Y. de aynı kontrol noktasında durdurularak HES kodu sorgulamasında riskli olduğu anlaşıldı.

Her iki sürücüye 4 bin 50'şar lira koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Riskli sürücüler, yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna götürüldü.

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HES kodu riskli çıkan iki sürücü karantina yurduna yerleştirildi
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