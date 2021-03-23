Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, ceza evine konuldu.

Yapılan açıklamaya göre; "Ovacık İlçesine bağlı bir köyde, 20 Mart 2021 tarihinde engelli bir vatandaşımızın evinden gerçekleştirilen hırsızlık sonrası olay yerinden araçlarıyla kaçan (4) şüpheli, olayın öğrenilmesini müteakip görevlendirilen devriye tarafından yakalanmıştır. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada (1) adet kamera, 5.000 TL. ve (4) adet cep telefonu ele geçirilmiş olup çalınan malzemeler mağdura teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. Karabük İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 7/24 görevinin başındadır, suç ve suçlularla olan mücadelemiz artarak devam edecektir" denildi.