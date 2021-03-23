Hürriyet Mahallesi gençlik merkezine kavuşuyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye çalışmalarının yanı sıra gençler için de projelerini bir bir hayata geçiriyor. Özellikle gençlik merkezlerine önem veren Başkan Ekinci, Hürriyet Mahallesi'nde de gençlik merkezi yapılmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan gençlik merkezi bitme aşamasına geldi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gençlik merkezinin inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Ekinci, gençlere layık çalışmaların sürdüğünü söyledi. İnşaatın bitmesi ile Hürriyet Mahallesi'ndeki gençlerin imkânlarının artacağının altını çizen Başkan Ekinci, ilçedeki yatırımların süreceğini vurguladı.



Hürriyet Mahallesinde bulunan gençlik merkezi 7281 metrekare alan üzerine 480 metrekare kapalı alanlı. İçinde 5 derslik, bir konferans salonu ve idari birimleri bulunuyor.