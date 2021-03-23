Huzurevlerinde kalan yaşlılara Körfez turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Körfez turu düzenlendi. Yaşlı vatandaşlarımız bir senedir pandemiden dolayı dışarı çıkamadıklarını, Büyükşehir'in organizasyonu ile çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

DENİZ HAVASI ALDILAR

Büyükşehir Belediyesi'ne ait vapurla pazar günü yapılan gezi, Kocaeli Valiliği'nden özel izin alınarak gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu vapurları gezinti öncesi ve sonrası dezenfekte edildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen Körfez turu sayesinde, pandemiden dolayı bir yıldan beri huzurevinden dışarı çıkamayan vatandaşlarımız deniz havası almanın keyfini çıkardılar.

GEZİ SONUNDA HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Kocaeli, Gölcük, Tavşancıl ve Gebze huzurevlerinde kalan vatandaşlarımızın gün içinde farklı saatlerde katıldığı geziler sonunda kendilerine kişisel bakım malzemelerinden oluşan hediye kutuları takdim edildi.

MEMNUNİYETLERİNİ VE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİLER

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz; "Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine minnettar kaldık. Çok heyecanlıyız. 365 gün karantinada kaldıktan sonra bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı. Çok duyguluyuz. İyi ki varsınız" dedi.

"BELEDİYEMİZE MİNNETTARIZ"

Gülseren Taşdelen ise, "4 yıldır huzurevinde kalıyorum. Her şeyden çok memnunuz. Aşılarımız yapıldı. Cumhurbaşkanımızdan ve bizlere destek olan herkesten Allah (cc) razı olsun. Bir seneden beri bu salgından dolayı bir yerlere gidemiyorduk. Yine de şükürler olsun. Bugün ilk defa dışarıya çıktık" dedi.

"DIŞARI ÇIKMAK BİZE İYİ GELDİ"

Kocaeli Huzurevinde yaşlı temsilcisi olan İzzet Özer ise; 'Bir yıldır hiç dışarıya çıkamamıştık. Şimdi denizi görüyorum. Gerçekten muhteşem bir şey. İnanamıyorum. Bize bu fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Kendimi şu anda çok mutlu hissediyorum. Kendilerine müteşekkirim" dedi.