İçi para ve ziynet eşyası dolu çanta buldu polisi aradı

Bursa'da bir çöp konteynerinin yanında içinde ziynet eşyaları ve yüklü miktarda para bulunan bir çanta bulan Nizamettin Kaya, kendi çabalarıyla çantanın sahibin bulamayınca polisi aradı.

Merkez Yıldırım ilçesinde fırına simit almaya giden Nizamettin Kaya, yolda bir çöp konteynerinin yanında bir çanta fak etti. Çantayı açıp bakan Kaya, yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyasıyla dolu olduğunu gördü. Çantayı yanına alarak çevresinde araştırma yapan ve çantanın sahibini bulmaya çalışan Nizamettin Kaya, kendi imkanlarıyla sonuç alamadı.

ÖNCE BEKÇİLERİ SONRASI POLİSİ ARADI

Bekçilerin ve Polis ekiplerini gelmesiyle içi dolu çantayı ekiplere teslim eden Nizamettin kaya yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti. Nizamettin Kaya, "Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor" dedi.