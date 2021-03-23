İçişleri Bakan Yardımcısı Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu birlikte aileleri ziyaret eden İnce, eylem başladığından beri aileleri desteklediklerini söyledi. Ziyaret sırasında İnce'nin sohbet ettiği ailelerden Süleyman Aydın, 14 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için 568 gündür mücadele ettiğini belirterek, "Ömer Gergerlioğlu Meclis'te adalet nöbeti tuttuğunu söylüyor. Kürt anneleri 568 gündür burada çocukları için feryat ediyor. Gelip burada bu anneler için de nöbet tutsun. Ali Babacan, Abdullah Gül gibi isimler HDP'lilere sahip çıkıyorlar. Annelere neden sahip çıkmıyorlar ve HDP'yi koruyorlar. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da HDP'lilerle birlikte fidan dikiyor. Buruda annelerin fidanları dağa kaçırılıyor gelin bu fidanlara sahip çıkın. Artık herkes CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin iç yüzünü görsün. Burada anneler feryat ediyor. Biz aileler olarak bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Devletimiz büyük bir devlettir. Allah devletimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Sonuna kadar bunların kapsında mücadele edeceğiz. Ya çocuklarımız, ya da bunların kapısında öleceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, ziyaretin ardından şöyle konuştu:

"Tam 568 gündür burada duygularını, yaşadıklarını ve vicdanlarını haykırıyorlar. 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar. Evlatlarını kim, nerede, nasıl kaçırdıklarını iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki, burada evlatları kaçırıldı. HDP, buradan terör örgütüne çocuklarını kaçırıp 13-14-15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler, diyorlar. Başka bir istekleri yok. Tüm istekleri budur. Dünyanın en masum ve haklı isteği. Ama 568 gündür bunu duymak ve görmek istemeyen onların yanında olmak istemeyenler var. Terör örgütü destekçileri hem siyaseten hem de finans kaynağı olarak destekleyenler bu sesleri duymak istemiyorlar. Az önce diyorlar ki, 'HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar?' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim onlara. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizlerin gayreti onların dualarıyla da güzel günlere evlatlarına kavuşarak hep birlikte göreceğiz."