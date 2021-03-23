İŞKUR ile ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı ve şartları! ÇAYKUR 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇAYKUR 500 işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; yoğun ilgi gören alımlarda Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 500 kişi için başvuru süreci geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. Bu kapsamda "ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt arıyor. Öte yandan ÇAYKUR personel alımı için için gerçekleşecek kuralar ise 12 Nisan 2021 tarihinde noter huzurunda düzenlenecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ÇAYKUR personel alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar araştırma konusu haline geldi. Kurumun bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden ÇAYKUR işçi alımı başvurusunda bulunabiliyor. Yayınlanan ilana göre; 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımının gerçekleşeceği bildirildi. Öte yandan yapılan açıklamada birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.