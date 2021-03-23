İşlek yolda başıboş hayvanlar tehlike saçıyor

Şanlıurfa- Akçakale karayolunda aniden yola çıkan inekler, araç sürücülerine zor anlar yaşattırıyor.

Araçların sık sık geçtiği yollarda başıboş halde dolaşan büyükbaş hayvanlar sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Birçok kaza, yola çıkan hayvanlar nedeniyle meydana geliyor.

Şanlıurfa-Akçakale karayolunda çıkan başıboş inekler yolda geçen araçların önüne çıkarak çoğu zaman kazalara davetiye çıkardı. Araçların önlerine çıkan hayvanı fark eden sürücüler ineğe çarpmamak için zaman zaman araçlarıyla manevra yaparken bazı sürücüler ise araçlarından inerek hayvanı araçlarının önünden çekip yollarına devam etti. Akçakale ve Harran kullandığı işlek yolu zaman zaman hayvanlar yüzünden ölümlü kazalarda meydana geldiği belirtildi. Araçların önüne çıkan inekler bir süre sonra Uğurlu mahallesinde aralara girerek gözlerden kayboldu.

Yolda tehlike atlatan sürücüler ise; "Hayvan sahipleri lütfen hayvanlarınıza sahip çıkın. Allah korusun hayvanların başıboş çobansız bırakılması kazalara sebebiyet verebilir." diye sitem ettiler.