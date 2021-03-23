İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 23 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 66.84 olarak ölçüldü. İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 47,68 arttı. Açıklanan verilere göre 9 Mart'ta 60.37 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 6.47 artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 84'ye yaklaştı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 83.57, Pabuçdere 46.86, Sazlıdere 35.18, Büyükçekmece 66.84, Alibey 59.62, Terkos 62.13, Kazandere 59.42, Elmalı 76.98, Darlık 78.05 ve Istrancalar 47.39 olarak kaydedildi.