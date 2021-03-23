İzmir'de gizemli taş! İki arkadaş şaşkına döndü! "Mücevher sektöründe kullanılıyormuş"

Ayrıca birçok kişi buraya meteorit diye birçok taş getiriyor. Vatandaşlarımız ilk olarak mıklatıs çekiyor mu ona baksınlar. Bir diğer kontrolü ise sırsız porselenle yapsınlar. Eğer taşı, sırsız porselene çizince siyah çizgi izi bırakıyorsa bu durumda şüpheli. Çünkü meteorit, sırsız porselende çizgi izi bırakmaz. Bu getirilen taş da sırsız personelde siyah iz bırakıyor. Bu durum da şüpheli. Şu an bunun meteorit olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Bir parça alıp inceleyip irdeleyeceğiz. İncelemeden sonra gerçek sonucu söylemek mümkün olacak" dedi.