Jandarma’dan Yaşlılara Saygı Haftasında örnek davranış

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerce, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle kırsal mahallelerde yaşayan yaşlılar ziyaret ederek bir süre sohbet edip, gül ve çikolata ikram edildi, karşılarında jandarmayı gören yaşlılar askerlere büyük ilgi gösterip dua etti.

YAŞLILARDAN KADIN JANDARMA ASTSUBAY'A İLGİ

Hayatlarında hiç kadın asker görmeyen yaşlılar, ekip içerisinde bulunan kadın jandarma Astsubaya büyük ilgi gösterdi. Duygulu anların yaşandığı ziyaretlerde yaşlılar, askerlere dua ederek, Allah'ın başlarından askeri eksik etmemeleri temennisinde bulundular.