Kaçan araçtan 53 kilo esrar çıktı

Gaziantep'te polisten kaçınca kovalamaca sonucunda köy yolunda durdurulan araçtan 53 kilogram esrar maddesi çıktı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespit edilen bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan araç kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi Güllühöyük yolu üzerinde yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.A. ve M.H. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.