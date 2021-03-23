Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçan araçtan 53 kilo esrar çıktı
Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:06

Kaçan araçtan 53 kilo esrar çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kaçan araçtan 53 kilo esrar çıktı

’in İslahiye ilçesinde polisten kaçan araçtan 53 kilogram kubar esrar çıktı.

Gaziantep'te polisten kaçınca kovalamaca sonucunda köy yolunda durdurulan araçtan 53 kilogram esrar maddesi çıktı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespit edilen bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan araç kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi Güllühöyük yolu üzerinde yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.A. ve M.H. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçan araçtan 53 kilo esrar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA