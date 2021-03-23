Kanuni’nin portresi açık artırmayla satılacak

İngiliz müzayede evi Sotheby's, İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini 31 Mart'ta açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Müzayedeye ilişkin yayımlanan katalogda, satışa sunulacak 183 parça arasında 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman portresinin de yer aldığı belirtildi. Katalogda, İtalyan ressam Cristofano dell'Altissimo tarafından benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizilen portrenin, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi. AA