Karlı dağlar bile durduramadı

Hakkari il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı'nca başlatılan proje ile öğretmenler karlı dağları aşıp kırsal alanda yaşayan öğrencilere eğitim seti ulaştırıyor. SABAH'a konuşan Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bölgede görev yapan öğretmenlerin pandemi döneminde eğitim ve öğretim alanında büyük bir fedakârlık örneği gösterdiklerine dikkat çekti. Proje kapsamında kırsal bölgelerde olan en ücra noktaya ulaştıklarını belirten Gür, "İlçe ve köylerde görev yapan bütün öğretmenlerimiz öğrencilerimize ulaşmak için okul öncesi eğitim ve öğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması üzerine çalışmalar başlattık. Fedakâr eğitim camiamızda görev yapan öğretmenlerimiz köylerde bulunan okul öncesi öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçiş süresi içinde 'Benim Oyun Sandığım' adlı eğlenceli eğitim setini dağıtarak öğrenciler için hem eğlenceli hem de okulu sevdirmeye yönelik projeleri faaliyete soktuk. Amaç bütün çocuklara ulaşarak eğitimi sevdirmek ve okul öncesi çocukların öğrenme kabiliyetini geliştirmektir. Yapılan bu çalışma en yakın zamanda tamamlanarak meyvesini alacağımıza inanıyorum" dedi.Şemdinli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Demirdaş, sınır köyleri olan Kayalar, Altınsu, Günyazı ve Bağlar'da okul öncesi eğitime erişemeyen 24 öğrenciye oyun sandığını teslim ettiklerini söylerken, Şemdinli'de öğretmenlik yapan Behrem Çelik ise "Proje kapsamında köylerdeki okul öncesi bütün öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Yapılan bu çalışma kapsamında çocukların okuma ve görsel becerilerin gelişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.